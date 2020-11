FOTO Palermo-Potenza, da Martin a Saraniti: i post social dei rosanero dopo il terzo successo di fila

Terzo successo di fila per il Palermo di Roberto Boscaglia.

In occasione della sfida valida per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C – Girone C, la compagine rosanero ha battuto il Potenza di Ezio Capuano grazie alla rete messa a segno al minuto 86 da Gregorio Luperini. Una vittoria sofferta ma meritata, con la compagine rosanero che inizia ad intravedere la luce fuori dal tunnel e continua a rimontare in classifica. Dieci i punti conquistati in dieci giorni da Alberto Pelagotti e compagni, che domenica 22 novembre riposeranno (si sarebbe dovuto giocare con il Trapani). Il Palermo tornerà in campo il prossimo mercoledì 25 novembre contro la Turris al “Renzo Barbera”.

Mediagol.it vi propone i post pubblicati dai rosanero attraverso i loro account Instagram dopo il triplice fischio.

SARANITI