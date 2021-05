FOTO Palermo, Pelagotti su Instagram: “Crederci sempre, mollare mai!”

Alberto Pelagotti su Instagram.

PLAYOFF SERIE C, UFFICIALE: AL SECONDO TURNO SARA’ JUVE STABIA-PALERMO

Il Palermo ha fatto il proprio contro il Teramo e si appresta a sfidare la Juve Stabia al prossimo turno dei play off di Serie C. Uno dei protagonisti della convincente vittoria rosanero è stato la saracinesca ex Empoli, decisivo a sventare le minacce della compagine abruzzese con interventi provvidenziali. Di seguito, l’esultanza di Pelagotti con una particolare esclamazione siciliana: “AMUNI!”.