FOTO Palermo-Marsala, l’esultanza di Di Piazza: “Anche a New York festeggiamo i rosanero”

Il Palermo può festeggiare.

La squadra di Rosario Pergolizzi, che aveva concluso l’anno con un pareggio in casa del Troina, è tornato quest’oggi a vincere. Tra le mura amiche del “Renzo Barbera”, i rosanero hanno battuto il Marsala per 3-1, portandosi a quota 44 in classifica.

Palermo-Marsala 3-1: lampi, stenti e sofferenza. Prima gioia rosa del 2020 al Barbera! Perla Silipo per il tris

Il vicepresidente Tony Di Piazza, che ha seguito la gara dagli Stati Uniti nel fan club da lui creato nel Queens insieme ad altri tifosi americani, ha dato mostra della sua esultanza attraverso un post su Facebook: “Anche a NEW YORK festeggiamo il Palermo“, ha scritto l’imprenditore italo-americano.