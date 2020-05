FOTO Palermo, l’emozione di Pelagotti al ritorno al ‘Barbera’: “È stato come rinascere”

Il Palermo è tornato in campo.

La Serie D, come il resto delle categorie del calcio italiano, non ha ancora notizie in merito possibilità di terminare la stagione sul rettangolo verde. Il Governo italiano, tuttavia, con l’inizio della “fase 2” dell’emergenza Coronavirus e il conseguente nuovo decreto, ha dato il permesso alle squadre di svolgere presso i centri sportivi delle sedute di allenamento individuali facoltative. Soltanto dal 18 maggio, invece, si potranno riprendere le attività di gruppo. È così che ieri, al “Renzo Barbera”, venticinque rosanero, nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza di almeno due metri, sono tornati ad allenarsi. Quattro giocatori, invece, hanno preferito continuare il lavoro casalingo in attesa di disposizioni ufficiali. In campo ieri anche il capitano Mario Alberto Santana, che sta recuperando a seguito della rottura del tendine d’Achille subita a dicembre.

L’estremo difensore rosanero Alberto Pelagotti, attraverso una storia su Instagram, ha voluto testimoniare l’emozione vissuta, insieme ai compagni, al ritorno sul rettangolo verde: “Sentire di nuovo il profumo dell’erba, vedere quelle curve e quelle tribune da vicino. Ma soprattutto poter correre di nuovo sull’erba… È stato come rinascere! Che bello rivederti, home sweet home”, ha scritto.



