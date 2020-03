FOTO Palermo, la Curva Nord 12 celebra le donne: “L’8 marzo è tutti i giorni, basta abusi”

Dal 1945 l’8 marzo si celebra la giornata internazionale della donna.

Una data simbolica, spesso contestata, ma fondamentale nel ricordare le discriminazioni e le violenze che le donne hanno subito nei millenni e che purtroppo subiscono ancora oggi: questo giorno così importante, inoltre, serve anche e soprattutto a valorizzare le numerose conquiste sociali, economiche e politiche che le donne hanno raggiunto nel corso della storia.

Oggi, nella nostra penisola si usa regalare la famosa mimosa, popolare fiore di fine inverno. Ma non solo. In questo weekend nero e senza calcio a Palermo – con l’intero campionato di Serie D fermo a causa dell’emergenza Coronavirus -, la Curva Nord 12, ha voluto celebrare e omaggiare tutte le donne del mondo con uno striscione carico di significato affisso all’esterno dello Stadio ‘Renzo Barbera’ e prontamente pubblicato anche sulla loro pagina Facebook: “Rispetto per le donne. L’8 marzo tutti i giorni. Basta abusi!”.

Di seguito, il post in questione.