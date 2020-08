FOTO Palermo, la carica di Pelagotti: “Siamo tornati”. Anche Lancini, Martin e Martinelli al ‘Barbera’

Rimpatriata rosanero.

Lo scorso 8 giugno, il Consiglio Federale andato in scena a Roma, ha votato e ha deciso – ratificando la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti (LND) – la promozione “d’ufficio” delle prime in classifica di ogni girone del campionato di Serie D, sospeso definitivamente a causa dell’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus. Il Palermo, dunque, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B dell’anno scorso ed il conseguente fallimento, è tornato tra i professionisti.

Incassata la prima importante promozione, in casa Palermo si lavora per progettare la prossima stagione di Serie C: mentre il duo Sagramola-Castagnini è impegnato a risolvere il nodo allenatore, con Roberto Boscaglia in pole, gran parte dei rosanero confermati hanno fatto rientro nel capoluogo siciliano per sottoporsi alle visite mediche di rito e ai tamponi, già effettuate nei giorni scorsi da Santana, Pelagotti, Crivello, Accardi e Floriano, oltre a Corsino e Marong e ai tre giocatori della Berretti, ovvero Cangemi, Florio e Matranga. Adesso è il turno di Lancini, Martin, Martinelli, rientrati in città come testimonia uno scatto pubblicato su Instagram dall’estremo difensore rosanero, successivamente toccherà a Silipo, Lucca e Doda.

Di seguito, la foto in questione.