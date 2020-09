FOTO Palermo, la carica di Martinelli: “Il dolore è temporaneo, mollare è per sempre”

“Il dolore è temporaneo, mollare è per sempre”, scrive Alessandro Martinelli sui propri social network.

Solo qualche settimana fa la triste notizia diffusa tramite un comunicato ufficiale dal club rosa: “Gli esami medici approfonditi a cui nelle ultime settimane si è sottoposto Alessandro Martinelli hanno purtroppo manifestato l’impossibilità di proseguire l’attività agonistica per il calciatore rosanero”.

Una doccia fredda che ha scosso non solo dirigenza e giocatori, ma anche tifosi e addetti ai lavori. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di vicinanza e solidarietà giunti al centrocampista rosanero: costretto, almeno per il momento, a chiudere la sua carriera agonistica da calciatore a seguito dell’esito di ulteriori esami approfonditi a cui si è sottoposto il classe ’93, dopo la mancata idoneità sportiva per tornare in campo ricevuta lo scorso agosto.

Di seguito, il post pubblicato su Instagram, dopo settimane di silenzio, da Martinelli.