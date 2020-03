FOTO Palermo, il messaggio di Pelagotti: “Non c’è cosa più bella di una cena in famiglia”

Il Palermo si proietta alla sfida di domenica pomeriggio in casa del Corigliano.

I rosanero dopo la vittoria imponente ottenuta nello scorso turno contro il Nola (4-0), saranno impegnati in trasferta per ben due giornate consecutive: prima contro la compagine calabrese e poi in casa del Savoia. Due gare di fondamentale importanza per gli uomini guidati da mister Rosario Pergolizzi che fungeranno da spartiacque in vista dell’ultima parte di campionato. Il Palermo al momento occupa la prima posizione in classifica con sette punti di vantaggio sulla compagine campana a otto gare dal termine del campionato di Serie D. Nel frattempo la squadra rosanero, per stemperare la tensione, si è ritrovata a cena insieme come conferma lo scatto di Alberto Pelagotti pubblicato su instagram. Il portiere rosanero ha anche scritto la seguente didascalia: “Non c’è cosa più bella .. di una cena in FAMIGLIA!”.