FOTO Palermo, cresce l’attesa per le nuove maglie 2020-2021: svelati su Instagram piccoli dettagli

Cresce l’attesa per le nuove maglie 2020-2021 del Palermo.

Lunedì scorso lo shooting ad uso esclusivo, oggi su Instagram un frame – seppur in bianco e nero – della divisa che i rosanero di Roberto Boscaglia indosseranno nel corso della nuova stagione, nei prossimi giorni – in prossimità dell’inizio del campionato di Serie C -, il lancio ufficiale sui canali social della società targata Hera Hora e di ‘Robe di Kappa’, sponsor tecnico del Palermo.

Palermo, shooting al “Barbera” per le nuove maglie 2020-2021: il capitano Santana tra i testimonial. I dettagli

Saranno tre le maglie che comporranno il nuovo kit gara: Home, per le gare casalinghe, Away, per le trasferte, e la classica terza maglia. Per il servizio fotografico svolto tra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”, il capitano rosanero Mario Alberto Santana e alcuni degli altri calciatori rosanero più esperti e rappresentativi, sono stati scelti come testimonial dallo stesso club di Dario Mirri e Tony Di Piazza.

Di seguito, la foto della Instagram story pubblicata qualche istante fa dal Palermo.