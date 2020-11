FOTO Palermo, cosa ci fa Pelagotti allo Zen? Su Instagram lo scatto con i ragazzi del quartiere

Alberto Pelagotti incontra i bambini dello Zen di Palermo.

Ieri, il super portiere rosanero era in compagnia del noto giornalista de ‘Le Iene’, Ismaele La Vardera, e del capitano argentino Mario Alberto Santana – che si è improvvisato mulettista -, oggi, invece, il classe ’89 ha condiviso qualche ora del suo tempo insieme ai ragazzini del noto quartiere palermitano – tutti muniti di mascherine e dispositivi di sicurezza -, come testimoniato da uno scatto pubblicato dallo stesso sul proprio account Instagram. Le motivazioni di questa visita, allo stato attuale, sono ancora un’incognita, ma non è escluso che vengano presto svelate.

Di seguito, la foto in questione.