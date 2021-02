FOTO Palermo-Catanzaro, striscione in Curva Nord: “Siamo con voi, continuate a lottare!”

Ancora 12 gare, siamo con voi continuate a lottare.

Così recita il testo dello striscione affisso alla base del secondo anello della curva nord dello Stadio ‘Renzo Barbera’. In occasione della sfida di Serie C che vedrà il Palermo affrontare il Catanzaro, infatti, la tifoseria organizzata dei rosanero ha voluto caricare ulteriormente la squadra con queste parole d’impatto. La formazione di Boscaglia vuole definitivamente uscire da un periodo complicato della stagione, cercando di inanellare la terza vittoria in altrettante gare. La spinta che inevitabilmente sta mancando dalle tribune, i tifosi del club di Viale del Fante provano a darla con tale frase di supporto, nella speranza che gli undici giocatori in campo possano ricavarne ancora più grinta ed energia per affrontare un match dalla cruciale importanza.