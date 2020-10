FOTO Palermo amarcord, Amauri scherza: “Attacco leggero con Miccoli e Cavani, Zaccardo perché non avevi la 9?”

L’ex attaccante del Palermo scherza su Instagram.

Amauri, storico centravanti rosanero che ha vestito la maglia del Palermo dal 2006 al 2008, pubblica una foto amarcord che farà sorridere i tifosi siciliani. Il brasiliano, infatti, ha ricordato proprio il periodo in rosanero quando insieme a lui, nel reparto offensivo, militavano calciatori del calibro di Fabrizio Miccoli ed Edinson Cavani. Nella foto, inoltre, è presente anche il difensore Cristian Zaccardo, tanto che lo stesso Amauri ci scherza su: “Un attacco leggero, Zaccardo non capisco perché non ti avevano dato la 9?“.

Ecco la foto in questione pubblicata su Instagram dall’ex attaccante del Palermo: in basso ci sono anche i commenti degli ex compagni. “Che ricordi amico mio!“, scrive l’ex capitano Fabrizio Miccoli; “Che attacco top aveva il Palermo“, aggiunge Zaccardo.