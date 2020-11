FOTO Juve Stabia-Palermo, dall’appartenenza di Saraniti alla carica di Floriano: i post social dopo la prima vittoria rosanero

I rosanero ottengono la prima vittoria in campionato.

I primi tre punti per la squadra di Roberto Boscaglia arrivano in occasione del match contro la Juve Stabia, valido per la decima giornata del Girone C di Serie C. I due gol vittoria del Palermo protano le firme di Floriano e Saraniti, con Mastalli che allo scadere dei 90 minuti regolamentari segna il gol della bandiera per i padroni di casa su penalty. La prima vittoria per i calciatori rosanero ha un sapore particolare: infatti attraverso i propri profili social hanno espresso le loro emozioni. Ecco alcuni post pubblicati su Instagram da diversi calciatori del Palermo dopo la vittoria per 2-1 contro la Juve Stabia.

