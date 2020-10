FOTO ex Palermo, Sorrentino non sarà più l’attaccante della Torinese: “Pronto per nuove strade lavorative”

Stefano Sorrentino abbandona nuovamente il calcio giocato.

La storia tra la Torinese e l’ex portiere di Serie A Stefano Sorrentino finisce qui. Tutto era iniziato la scorsa estate, con l’ex estremo difensore del Palermo che aveva firmato il contratto con il club per il ruolo di direttore tecnico. Poi, la scelta di tornare in campo, ma non nelle vesti di portiere: il classe 1979, infatti, era stato inserito nella rosa degli attaccanti. “Il Football Club Torinese è lieto di comunicare l’ingaggio di Stefano Sorrentino, che è quindi da oggi un nuovo giocatore oronero. Dopo la breve ed iniziale esperienza come direttore tecnico, Stefano ha deciso infatti di voler tornare in campo e sposare la causa oronera, stavolta nelle vesti di attaccante“. Dopo appena un mese, però, Sorrentino ha cambiato ancora idea abbandonando per la seconda volta il campo da gioco: “Grazie Torinese, pronto per nuove strade lavorative. Vi auguro il meglio“, scrive l’ex rosanero. Di seguito la foto che accompagna i saluti di Stefano Sorrentino alla Torinese.

FIGC, Cracolici e Sorrentino tra i nuovi ds: gli ex Palermo con Burdisso ottengono il diploma a Coverciano

Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0: Diaz la apre, Dalot cala il tris. Ibrahimovic sbaglia un rigore