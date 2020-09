FOTO Balotelli, Super Mario è in Sicilia: l’attaccante palermitano fa scatenare i tifosi tra i selfie

Vacanze in Sicilia per Mario Balotelli.

L’attaccante con origini siciliane e con un passato tormentato è in visita nell’isola insieme alla compagna. Precisamente, Super Mario si trova a Piazza Armerina, in provincia di Enna, ed è stato incontrato con altri amici originari del paese siciliano. Parecchi i curiosi e gli appassionati d calcio in attesa fuori per scattare un selfie con l’attaccante che ha anche militato nella Nazionale Italiana. Nel piccolo paese dell’ennese Balotelli non è passato inosservato e ha lasciato il locale dove si trovava dopo circa un’ora da un’uscita secondaria, con l’intervento della polizia giunta per evitare assembramenti. Di seguito, la foto che ritrae l’attaccante ex Inter e Milan, tra le altre, a Piazza Armerina.

