Calciomercato Genoa, ufficiali gli arrivi di Pjaca e Zappacosta. Faggiano: “Ora altri tre colpi. Balotelli? Ecco la verità”

La notizia era nell’aria, questa mattina l’ufficialità: Marko Pjaca e Davide Zappacosta sono due nuovi giocatori del Genoa.

Il club ligure, attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento, ha comunicato di “aver rilevato, in prestito da Juventus Fc e Chelsea Fc, le prestazioni sportive dell’attaccante Marko Pjaca (Zagabria, CRO, 06-05-1995) e dell’esterno Davide Zappacosta (Sora, ITA, 11-06-1992)”.

“Zappacosta è un trasferimento internazionale. Pjaca? Il suo entusiasmo è alto, aveva altre possibilità ma ha scelto Genoa. L’ho stalkerizzato insieme a Perin e Badelj, l’ho fatto chiamare anche da Kulusevski e altri suoi compagni di squadra per farlo venire qui. Arriva in prestito secco, il ragazzo voleva così perché vuole tornare ad alti livelli. Era difficile fare un riscatto così importante”, ha dichiarato il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano.

L’esperto dirigente originario di Copertino, ha poi aggiunto: “Balotelli non è un nome che abbiamo preso in considerazione. Mario, dati pregi e difetti, penso che lo vorrebbero tutti. È un ottimo calciatore ma non ci interessa“. E su Sanabria del Betis Siviglia: “Ci stiamo lavorando, così come su altre situazioni per l’attacco e per la difesa. Non vi nascondo che vorrei chiudere il mercato con tre nuovi acquisti. Karsdorp? Avevo già parlato col ragazzo e la famiglia ma alla fine lui ha convinto la società e l’allenatore a tenerlo”.

