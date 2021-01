Fontana: “Palermo, mai mi sarei aspettato tutto questo! I tifosi? Commettono un errore”

Parla Alberto «Jimmy» Fontana.

Portiere eccellente nello stile, performante in termini di rendimento, completo sul piano squisitamente tecnico. Il classe 1967, ha difeso i pali di club di assoluto prestigio nel panorama calcistico italiano: Inter, Napoli, Atalanta, Palermo, Bari. In Sicilia, ha trascorso tre stagioni, dal 2006 al 2009, caratterizzate da prestazioni superlative, una simbiosi profonda con i supporters palermitano e più di una frizione con l’allora patron, Maurizio Zamparini. I fasti dell’Europa e della Serie A per la società di Viale del Fante sono ad oggi un lontano ricordo, l’ex portiere rosanero, intervenuto ai microfoni del ‘Giornale di Sicilia’, analizza l’avvio di stagione della squadra di mister Boscaglia.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Non avrei mai immaginato che il Palermo nel giro di pochi anni sarebbe sparito. Non riesco a spiegarmi cosa sia successo. Nel bene e nel male, con tutti i suoi eccessi, Zamparini aveva messo su un club importante. Si avvertiva che avevamo ormai una dimensione europea. Poi da lontano non ti spieghi certe scelte». La nostalgia per quel periodo è ancora forte a Palermo, è vero, ma i tifosi sbagliano se mettono a confronto quella squadra con quella attuale, quei giocatori con quelli che arrivano oggi. Ora bisogna fare i conti con una realtà diversa e bisogna accettarla se si vuole tornare in alto. La Serie C è molto dura, soprattutto il girone meridionale. Ternana e Bari hanno fatto grossi investimenti, con una sola promozione diretta vincere la C è più difficile che vincere la B. E poi dico che anche se ti chiami Palermo nel calcio nulla è scontato. Non era scontato neppure lo scorso anno vincere la Serie D, Pergolizzi ha fatto un buon lavoro. Pelagotti? Non lo conosco personalmente ma è sicuramente un ottimo portiere per questa categoria”.