Fontana-Mediagol: “Guidolin merita una grande chance. Lotta Scudetto? Juventus top, ma l’Inter ha Conte. La Lazio di Simone Inzaghi…”

Alberto Fontana in esclusiva alla redazione di Mediagol.it.

Fontana-Mediagol: “Tutto su Cavani e Abel. Sirigu, Donnarumma e l’Italia a Euro 2020. I portieri del futuro…”

L’ex estremo difensore del Palermo è rimasto legato al club rosanero dove ha vissuto anni davvero esaltanti sia dal punto di vista personale che di squadra. Ha avuto l’occasione di lavorare con un tecnico davvero preparato e simbolo di Palermo quale Francesco Guidolin che, a detta di Fontana, avrebbe meritato senza dubbio la chance di guidare un top club o magari la Nazionale. “Jimmy“, come tutti amavano chiamarlo quando vestiva la maglia Rosa, si è inoltre soffermato sulla lotta Scudetto e sul momento magico vissuto dalla Lazio di Simone Inzaghi.

“Guidolin? Il mister si è meritato un’occasione per quello che ha fatto, è sempre stato un leader e una persona che ti diceva sempre tutto in faccia. Si sarebbe meritato di allenare in una piazza importante perché ha fatto benissimo, chi l’ha avuto ha avuto una grande fortuna. Ha sfiorato il grande club, come da lui raccontato spesso, ma non ne ha mai avuto l’occasione di allenarlo. Conte? Antonio è un osso duro, una volta che sale sul carroccio comanda lui: uno che porta entusiasmo e voglia di arrivare fino in fondo. L’Inter è meno forte della Juventus – ha detto Fontana in esclusiva a Mediagol.it – ma avere un allenatore del genere sarà fondamentale in vista dell’ultima parte di stagione, una squadra che dà tutto senza lasciare nulla al caso. Se guardiamo l’organico la Juventus è un gradino sopra anche se a me quest’anno piace di meno perché prende troppi gol e di solito vince lo Scudetto che subisce meno. Lazio e Simone Inzaghi? Ha fatto benissimo finora, la sua Lazio ha dalla propria parte la spensieratezza e quindi tende a giocare con la testa libera. Il gap come giocatori è importante. Futuro a Palermo? Ho fatto una scelta anni fa, in molti mi chiamano sapendo che non sono legato a nessun club per un parere o per un consiglio spassionato. L’importante è sentire che ancora si fidino, la mia scelta è però lontana dal calcio ed essendo io molto coerente con me stesso non cambierò idea”.

