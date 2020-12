Foggia-Palermo, Marchionni sfida Boscaglia: sono 28 i convocati rossoneri, out Gentile

Sono 28 i calciatori convocati dall’allenatore del Foggia, Marco Marchionni, per la gara contro il Palermo, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Per la gara del “Pino Zaccheria”, in programma questo pomeriggio alle ore 14.00, non ci sarà Federico Gentile, di comune accordo tra lo stesso calciatore, società e staff tecnico. Assenti per infortunio Di Stasio, Agostinone – in ripresa -, Moreschini e Spadoni. Non convocati per scelta dal tecnico rossonero, Dema e Sarracino.

Di seguito, l’elenco compelto.

PORTIERI:

Fumagalli, Mascolo, Vitali

DIFENSORI:

Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Germinio, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Lucarelli, Pompa, Tomassini

CENTROCAMPISTI:

Vitale, Di Masi, Ndiaye, Curcio, Raggio Garibaldi, Iannone, Salvi, Garofalo, Morrone, Aramini, Rocca

ATTACCANTI:

Dell’Agnello, D’Andrea, Baldé, Regoli