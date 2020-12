Foggia-Palermo, il viaggio in pullman sbalordisce i tifosi rosanero: la risposta del club

Foggia-Palermo continua a far discutere.

Domenica pomeriggio gli uomini di mister Roberto Boscaglia ha steccato malamente la trasferta del “Pino Zaccheria” contro la formazione di Marco Marchionni. Due a zero il punteggio in favore della compagine pugliese che ha capitalizzato, con acume, semplicità e concretezza, gli evidenti imbarazzi in termini di equilibrio ed automatismi in fase di non possesso dei rosanero.

Rabbia e delusione aleggia tra i supporter del Palermo che tra le altre cose “sono rimasti sorpresi per il viaggio per la Puglia affrontato in pullman, con rientro nel cuore della notte fra domenica e lunedì”, scrive l’odierna edizione del Corriere dello Sport.La storia, dunque, si ripete, così come è già accaduto lo scorso anno in occasione di tutte le trasferte di Serie D. Il Palermo, ha giustificato il tutto ribadendo che “non c’erano voli di linea adeguati nè l’andata né per il ritorno, che il tragitto per quanto lungo, non è stato particolarmente faticoso”, continua il noto quotidiano.

Pullman o no, adesso per il Palermo è arrivato il momento di archiviare questa deludente sconfitta e voltare pagina in vista della gara casalinga contro la Casertana, reduce dalla vittoria contro il Monopoli.

