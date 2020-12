Foggia-Palermo, i rosa cercano i tre punti allo “Zaccheria”: la ricetta di Boscaglia per battere i rossoneri

Il Palermo torna a giocare in trasferta.

Dopo cinque gare di fila tra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”, i rosanero faranno scalo a Foggia per la sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma alle ore 14.00.

Il rocambolesco pareggio maturato contro la Viterbese – penultima in classifica con il peggiore attacco del torneo – pesa ancora. Ma i siciliani che, mercoledì pomeriggio hanno pagato a caro prezzo errori, distrazioni e amnesie, hanno la chance per rifarsi subito. “Voglio vedere la determinazione che abbiamo avuto fino al gol del vantaggio contro la Viterbese, non voglio rivedere un atteggiamento passivo avuto dopo la rete di vantaggio. Ci siamo adagiati come se avessimo già vinto, bisogna essere più aggressivi e feroci. La squadra sa che può fare questo, direi che mi stanno comunque dando grandi soddisfazioni”, ha dichiarato Roberto Boscaglia nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara. Il tecnico gelese non è contento della classifica, ma non si scoraggia e vede il bicchiere mezzo pieno: “Io non sono contento della classifica perchè non ci appartiene, ma sono contento di come sta lavorando la squadra nonostante mi renda conto che bisogna migliorare su certi aspetti”, ha proseguito.

In occasione del match dello “Zaccheria”, Boscaglia dovrà fare a meno ancora una volta di Nicolò Corrado, Mario Alberto Santana e Buba Marong. Ma non solo; alla lista si è aggiunto anche Alberto Almici che, infortunatosi nel corso della gara contro i laziali, tornerà in campo solo nel 2021. Ma le opzioni in quel ruolo non mancano: “Somma non potrà essere il sostituto di Almici perchè nasce centrale, oggi ci sono giocatori che possono fare quel ruolo meglio di Michele. Abbiamo giocatori che stanno bene e che potranno tranquillamente prendere il suo posto”, ha spiegato il coach siciliano.

L’organico, dunque, non è ancora al completo, ma l’allenatore ex Trapani e i suoi non cercano alibi: “A volte devi prendere qualche batosta per capire chi sei e capire dove stai andando. Ci sono certamente cose da limare sia tatticamente che mentalmente, ma sono fiducioso”, ha concluso Boscaglia.