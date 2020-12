Foggia-Palermo, Floriano tra passato e presente: in Puglia debuttò in B, oggi Boscaglia lo vuole magico

“Floriano, Foggia gioie e ricordi, ma il Palermo lo vuole magico”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori su Roberto Floriano. Dalla Germania all’Italia, con il sogno di scendere in campo. La carriera dell’attaccante del Palermo è ricca di esperienze e sogni, tassello importante dello scacchiere rosanero di Roberto Boscaglia, il classe ‘86 non dimentica i suoi trascorsi. Oggi, dopo 3 stagioni, il numero 7 del club targato Hera Hora, torna dove ha raggiunto la vetta più alta. Stavolta, però, “lo fa da ex contro quella maglia con cui ha giocato l’unica volta in Serie B. Per Roberto Floriano, a Foggia, non può esser una partita qualunque. Certe stagioni non si possono dimenticare, se poi restano uniche. Per la prima volta incrocia quei colori che gli regalarono quella vetrina che adesso insegue con il Palermo”.

La compagine rosanero vuole riprendersi i tre punti dopo lo stop casalingo contro la Viterbese tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. L’ultimo pareggio per 3-3 non ha di certo fatto sorridere mister Roberto Boscaglia, che da Floriano si aspetta una prodezza da 3 punti, la stessa che “appena tre anni fa, decise le sorti del club di Zamparini, perché nell’ultima gara della regular season il Foggia andò a fare visita al Frosinone che – con una vittoria – sarebbe stato promosso in Serie A. Floriano con il gol del 2-2 finale invece condannò i ciociari ai playoff favorendo la promozione del Parma, ma soprattutto determinò il destino della finale degli spareggi promozione dei rosanero che si ritrovarono di fronte il Frosinone. Ciociari che vincendo la gara di ritorno, passata alla storia peripalloni gettati in campo dalla panchina ciociara, negò la promozione agli uomini di Stellone”, conclude il noto quotidiano.