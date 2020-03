Floriano: “Vittoria importante, non era facile. Ero un po’ arrabbiato, vi dico perché”

Roberto Floriano porta il pallone a casa.

In occasione della ventiseiesima giornata del campionato di Serie D, l’attaccante arrivato a gennaio al Palermo ha dato mostra delle sue qualità tra le mura del “Renzo Barbera”, mettendo a segno la tripletta che ha regalato, insieme alla rete di Mattia Felici, i tre punti alla squadra di Rosario Pergolizzi. Una vittoria importante per i rosanero, che erano reduci dal ko in casa del Licata.

Palermo-Nola 4-0: al “Barbera” va in onda il Floriano show, i rosa calano il poker e tornano a volare

Il classe ’86, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato il successo rosanero: “Sono contento per la vittoria della squadra e per la tripletta. È la seconda della mia carriera. Dopo una sconfitta non è mai facile vincere ed oggi ci siamo riusciti molto bene, anche se avremmo dovuto chiuderla prima. Abbiamo sprecato un po’ troppo, io in particolare. Ho provato un po’ di rabbia per questo, perché le occasioni sono state importanti. Il risultato però ci sta, abbiamo creato tanto. Adesso sto bene, ho avuto qualche problemino fisico. Quando riusciamo a fare il nostro gioco e a giocare il pallone a terra le mie qualità e quelle dei miei compagni di reparto si vedono e riusciamo ad esaltarle. È una vittoria importante, dà entusiasmo. Io bomber? Mi fa piacere segnare, ma in squadra ne abbiamo altri. In rosa ci sono attaccanti importanti come Ricciardo, Sforzini e Lucca. L’unica cosa che conta adesso è vincere le gare che rimangono e chiudere il prima possibile il campionato“.

Nola, Esposito: “Il Palermo fa un campionato a parte, è stata un’occasione per crescere”