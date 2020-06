Floriano: “Silipo e Felici talenti puri, in Serie C il Palermo sarà protagonista. Calciomercato? Ho la mia idea”

Roberto Floriano si racconta.

L’attaccante del Palermo, arrivato in rosanero durante il mercato di gennaio, ha parlato della seconda parte di stagione vissuta con il club di Viale del Fante. Il centravanti di origini tedesche, in diretta con Jolanda De Rienzo sulla pagina Facebook di Eleven Sports, si è proiettato al prossimo campionato di Serie C che potrebbe vedere i rosanero protagonisti.

“Quando durante una stagione resti sempre primo vuol dire che hai strameritato. Il più forte al Palermo? Dico due giovani ossia Silipo e Felici, due talenti validissimi che hanno un grande futuro davanti a loro. Un giocatore del Bari che consiglierei al Palermo è senza dubbio Antenucci, un giocatore di grande livello che porterei in ogni squadra. Calciomercato? Credo che alla fine una squadra che vuole vincere deve comunque migliorare tutti i reparti, l’unico da non modificare è quello della porta dove abbiamo un portiere davvero valido. Credo che si cambierà in ogni parte del campo. Palermo protagonista in C? Credo che con una società così seria e professionale ci sono concrete possibilità che questo accada, poi ci sono tanti fattori che devono combaciare ma direi che ci sono i giusti presupposti. La società è sempre stata in grado di ovviare a qualsiasi difficoltà, ribadisco il fatto che durante la quarantena ci hanno agevolato in ogni modo. Essendo Palermo non puoi non avere l’obiettivo di risalire in B, è giusto far di tutto per vincere. L’anno prossimo vedremo, speriamo possa andare tutto bene. Quando mi ha chiamato il Palermo ero felice, ho firmato il 3 gennaio e dunque parliamo di una trattativa veloce”.