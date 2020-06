Floriano si racconta: “Nessun paragone con Miccoli, volevamo terminare la stagione”

Roberto Floriano si racconta.

L’attaccante del Palermo, arrivato in rosanero durante il mercato di gennaio, ha parlato della seconda parte di stagione vissuta con il club di Viale del Fante. Il centravanti di origini tedesche, in diretta con Jolanda De Rienzo sulla pagina Facebook di Eleven Sports, ha trattato diversi temi: dal calciomercato fino al paragone con Fabrizio Miccoli.

“Con Miccoli ho in comune l’altezza (ride) e che anch’io sono originario di Lecce sebbene sia nato in Germania. Fabrizio è stato un giocatore straordinario anche perché ha fatto gol pazzeschi e non mi posso paragonare a lui, parliamo di un calciatore di un altro pianeta. Sono contento di quello che ho fatto nella parte di stagione che ho vissuto con la maglia del Palermo, dopo la mia tripletta però è arrivata la pandemia (ride ndr). Negli anni ho fatto tanti gol a giro sul secondo palo, spesso lo provi e comunque è anche abitudine poter rientrare sul destro e calciare. Carriera a Palermo? Ci siamo sempre allenati anche in questo periodo di pandemia, la società ci ha agevolato consegnando le cyclette a casa e il nostro desiderio sarebbe stato quello di continuare. Volevamo tutti finire questa stagione perché quelle otto partite sono rimaste non giocate e non ti nego che avremmo voluto dimostrare che potevamo benissimo confermare la prima piazza”.