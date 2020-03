Floriano: “Palermo, credo nel progetto. In Serie C trionfando sul campo: Silipo fortissimo, Felici pronto, Lucca bomber”

“Quando vinci 4-0, con una super prestazione, vorresti proseguire e tagliare il traguardo. La partita ci manca. Dobbiamo crearci continue motivazioni. Oggi, però è in gioco la vita. E’ quella la prima sfida da superare“.

Roberto Floriano ha le idee chiare: prima la vita, poi il lavoro, che in questo caso coincide con lo sport e con il Palermo Calcio. L’attaccante rosanero, intervistato da Il Corriere dello Sport, ha anche parlato della possibilità di annullare la stagione: “Non so quale sia la cosa giusta. Vorrei solo che finisse l’emergenza per ricominciare normalmente. In certi casi, il fatto sportivo passa in secondo piano. Il campionato? Vorrei trionfare sul campo per la nostra soddisfazione e quella dei tifosi“.

Arrivato a gennaio, Floriano si è immediatamente ambientato nel capoluogo siciliano: “Palermo mi piace, vorrei arrivare fino in fondo al progetto. E continuare a suon di triplette come l’ultima partita. La prima la segnai dieci anni fa con la Colognese, questa è la seconda, alla mia età non posso aspettare un altro decennio“.

Contro il Nola, oltre ad aver realizzato una tripletta, Floriano ha mancato anche diverse ottime occasioni da gol: “Ho riguardato dieci volte le immagini, avete esagerato. Potevo fare meglio solo in due occasioni. Tuttavia, rimarcare gli errori di uno che fa tre gol… e un assist, il gesto tecnico più bello, non mi fa impazzire. Obiettivo doppia cifra? Arrivarci, da gennaio e per un esterno, sarebbe un bel risultato. Mancano otto partite, vedremo quando e se si giocherà“.

In avanti l’esterno d’attacco italo-tedesco ha tanta concorrenza con tanti giovani che sono in rampa di lancio: “Silipo è fortissimo, mi piace molto. Ora deve lavorare su se stesso per restare umile e diventare un calciatore di primo piano. Lo stesso vale per Felici che, però, mi sembra più pronto. Lucca ha tutte le caratteristiche per diventare un attaccante di alto livello. Come per tutti i giovani, è la testa che bisogna allenare“.

Infine, Floriano ha parlato di Sforzini e Ricciardo: “Sono intanto due ragazzi d’oro con il gol nel sangue e con i quali mi trovo bene. Attaccanti veri. Poco da dire. Nel finale, se e quando si giocherà, saranno protagonisti“.