Floriano: “Palermo città eccezionale. Conservo con affetto il pallone della mia tripletta contro il Nola”

Parla Roberto Floriano.

L’attaccante del Palermo, intervistato da Il Giornale di Sicilia, ha parlato a 360 gradi, partendo dalla stagione appena trascorsa, fino ad arrivare agli obiettivi per il prossimo campionato. “Gare senza tifosi? Dispiace, ma al momento sembra sia ancora una condizione necessaria – ha spiegato Floriano -. A parte questo, guardando in questi giorni il calcio in tv, non noto differenze con il passato. L’augurio è che a settembre, quando si pensa possa iniziare il nostro campionato, i tifosi possano tornare allo stadio, seppur in maniera graduale“.

L’esterno d’attacco italo-tedesco ha poi parlato della città di Palermo: “Per me è fondamentale che la mia famiglia stia bene. Inoltre Palermo è eccezionale soprattutto in estate, migliaia di turisti del nord ogni anno trascorrono le vacanze in Sicilia, io e la mia famiglia abbiamo la fortuna di essere già sul posto. Voglio godermi con mia moglie e mia figlia un po’ di serenità al sole di Mondello“.

Tra le avversarie dei rosanero il prossimo anno in Serie C potrebbe esserci anche il Bari: “Ho un ricordo positivo della mia esperienza a Bari, in cui ho ancora tanti amici. Da calciatore del Palermo e da potenziale avversario, ovviamente non posso che augurargli di vincere i playoff quest’anno, con l’auspicio di affrontarci presto in altri palcoscenici, così come meritano queste due piazze“.

Infine, Floriano ha parlato della voglia che aveva la squadra rosanero di portare a termine la stagione: “Non abbiamo mai fatto mistero che avremmo voluto vincere il campionato sul campo. Conserverò con affetto il pallone della mia tripletta contro il Nola e sono comunque soddisfatto del mio rendimento, nonostante io sia arrivato soltanto a gennaio“.