Floriano: “Obiettivo portare il Palermo nell’élite del calcio, non mi sono espresso al massimo”

“La soddisfazione personale più grande è quella di aver contribuito a riportare nel professionismo due grandi club come Palermo e Bari“.

Inizia così la lunga intervista concessa da Roberto Floriano ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’attaccante rosanero è una della poche certezze del Palermo per la prossima stagione. L’ex Bari, arrivato in Sicilia nel corso del mercato di riparazione si è subito dimostrato decisivo: “Rispetto alla scorsa stagione, l’unico rammarico che ho è quello di non aver messo ancora in mostra in rosanero il massimo delle mie potenzialità, avendo giocato soltanto metà del girone di ritorno per via dello stop“.

Lo scorso anno con la maglia del Bari la promozione in D, poi in C con l’arrivo di un nuovo tecnico Floriano non ha più trovato spazio: “Mi reputo una persona ottimista per natura, penso sempre in positivo e nel corso degli anni ho tratto insegnamento anche dai momenti e dagli episodi negativi. Allo stesso tempo ho imparato che nel calcio non esistono situazioni identiche, cambiano i contesti, i protagonisti ed i momenti. Sarebbe quindi assurdo, a 33 anni, preoccuparsi a priori se dovesse arrivare un allenatore che predilige un altro modulo“.