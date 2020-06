Floriano: “Non giudico Pergolizzi, abbiamo strameritato la C. Mirri-Di Piazza? Ecco cosa penso”

“Non entro nel merito, non è mia competenza commentare né tanto meno giudicare l’operato dell’allenatore“.

Roberto Floriano dribbla la questione legata alle dichiarazioni dell’ormai ormai ex tecnico del Palermo, Rosario Pergolizzi (contratto in scadenza il prossimo 30 giugno). Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante rosanero ha poi proseguito: “Da calciatore lo ringrazio perché anche lui ha dato il massimo per conquistare la C strameritata. Abbiamo una società che agirà nel migliore dei modi per affrontare il torneo da veri protagonisti“.

In questi giorni a tenere banco c’è anche la querelle tra Mirri e Di Piazza: “Sono questioni che non riguardano per nulla l’ambito sportivo, i nostri riferimenti sono sempre gli stessi. Non credo proprio che ci possano essere ripercussioni. Cosa serve per la Serie C? Lo zoccolo duro c’è e può ben figurare anche in serie C, essendo composto da calciatori che hanno militato in categorie superiori. I nostri direttori non hanno bisogno di consigli per il mercato. Mirco è un amico, quindi non potrei che essere di parte giudicandolo“.

Infine Floriano ha concluso parlando degli under avuti in squadra in questa stagione: “Su chi punterei? Tutti gli under in squadra avevano grandi qualità, ma se devo fare due nomi su tutti dico Felici e Silipo. I più piccoli, ma allo stesso tempo smaliziati in campo, forti tecnicamente e con ampi margini di crescita, ovviamente con l’obbligo di restare umili e con i piedi per terra“.