Floriano: “Mio futuro a tinte rosanero, Palermo piazza fantastica. A Bari…”

Parla Roberto Floriano.

L’attaccante ex Bari è approdato al Palermo del duo Mirri-Di Piazza a gennaio, con il compito di sostituire l’infortunato Mario Alberto Santana e trascinare la squadra in Serie C. Sei gol messi a segno nelle gare prima dello stop forzato a seguito dell’emergenza Coronavirus e prestazioni da valore aggiunto in grado di fare la differenza e cambiare radicalmente il corso di ogni sfida. Per le categorie dilettantistiche, Floriano, è dunque un lusso.

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale, l’attaccante del Palermo ha parlato dei trascorsi al Bari in Serie C e del trasferimento al club siciliano, ammettendo di immaginare un futuro a tinte rosanero.

“La mia prima parte di stagione a Bari è stata un po’ in salita – racconta Floriano – non ho avuto molte occasioni. Ma sono convinto di aver fatto la scelta giusta a gennaio perché Palermo è una piazza fantastica. Ho realizzato 6 gol in 8 gare e lo stop è avvenuto proprio mentre stavo raggiungendo il top della forma, se il torneo dovesse proseguire farei di tutto per arricchire questo bottino che non è comunque male per un esterno. Il mio futuro lo vedo a tinte rosanero, voglio essere ancora protagonista insieme al Palermo”.

