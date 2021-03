Fiorentina, truffa da 1,6 milioni per il club viola: condannati due hacker spagnoli. I dettagli

1,6 milioni di euro sono stati sottratti alla Fiorentina.

Serie A, Brambati: “Inter al test scudetto, sarà difficile con la Dea. Il Milan è vivo, Juventus-Porto? Crocevia decisivo”

Un episodio incredibile ma vero. La società viola è al centro di una vera e proprio truffa, che innesta le sue radici nel 2018, tutto per opera di due hacker spagnoli. Questi ultimi – attraverso l’uso della tecnologia – sono riusciti a farsi intestare la cospicua somma destinata ad arricchire le casse del club fiesolano, che avrebbe dovuto ricevere tale denaro in virtù degli accordi presi per i propri diritti televisivi. Perform, società di origine britannica con sede in Polonia, riceve nell’agosto di quell’anno una mail da parte della stessa Fiorentina, che la esorta a versare la cifra concordata su un conto corrente aperto in una banca spagnola. I soldi vengono così depositati, ma i toscani non ricevono alcun bonifico bancario e perciò l’azienda che commercializza DAZN è costretta a svolgere una seconda volta la procedura di pagamento.

Fiorentina-Parma, Prandelli: “Serve più attenzione, dobbiamo migliorare. Joe Barone? Rispondo così”

Fiorentina-Parma, Prandelli: “Bonaventura e Kouame in ripresa. Panchina a rischio? Rispondo così”

Immediate le denunce e le conseguenti indagini, volte ad indirizzo dei due hacker iberici ideatori del software che aveva manomesso tutte le operazioni. Le email scambiate tra le due società, così come tutta la documentazione relativa al passaggio di denaro, vengono analizzate con cura dalle autorità competenti che scoprono la frode. Accusati e successivamente condannati il sessantatreenne Antonio Guerrero e il sessantacinquenne Eduardo Guerrero, per i quali è stata già notificata e ufficializzata la frode informatica aggravata. Giustizia fatta dunque per la Fiorentina, che adesso ristabilirà i suoi accordi con DAZN e la Perform in seguito a questo spiacevole accaduto, risolto tuttavia nel migliore dei modi grazie al lavoro della Polizia Postale.

Fiorentina-Parma, D’Aversa: “La Serie A non permette cali di concentrazione. Oggi è stato inspiegabile”