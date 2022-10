Fiorentina-Lazio, probabili formazioni: Italiano sfida Sarri all’Artemio Franchi

Inizio di stagione dai due volti per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I n Conference League i viola hanno sfoderato una prestazione di alto livello riuscendo ad espugnare il campo degli Hearts del tecnico Nielsen con un roboante tre a zero. In campionato i toscani faticano ad avere continuità di risultati e sono reduci dalla sconfitta di misura subita nello scorso turno contro l 'Atalanta di Gian Piero Gasperini . Il tecnico viola ha voglia di rivalsa e cercherà di riproporre contro la Lazio di Maurizio Sarri il calcio dinamico ed efficace visto al "Tynecastle Stadium" contro la compagine scozzese .Di contro, la squadra biancoceleste, dopo lo scialbo pari maturato to in Europa league contro lo Sturm Graz del tecnico Christian Ilzer. punta a confermarsi in campionato dopo l'ottimo avvio di stagione.

In vista del posticipo di stasera in programma allo stadio "Artemio Franchi "di Firenze la compagine viola di Vincenzo Italiano dovrebbe schierare la stessa formazione vista in Conference League contro gli Hearts. 4-3-3 per la compagine gigliata: tra i pali confermato Terracciano, difesa a quattro con Venuti in vantaggio su Dodò per la corsia di destra, Milenkovic e Quarta al centro della difesa e Biraghi sul binario sinistro. A centrocampo torna a fare il perno Amrabat, affiancato da uno tra Bonaventura, in leggero vantaggio su Duncan, e Mandragora in ballottaggio con Barak. Davanti, fiducia al tridente composto da Jovic, Kouamé,e Ikoné. Probabile partenza in panchina per l'acciaccato Nico Gonzalez.