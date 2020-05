Fiorentina, Igor: “Qui c’è tutto per fare bene nel prossimo futuro. Porte chiuse? Non sarà facile abituarsi”

Parola al numero 3 della Viola.

Malgrado il futuro della Serie A resti ancora piuttosto nebuloso, in attesa di riposte certe dalle istituzioni, appare scontato che l’eventuale ripresa sarà senza alcun dubbio a porte chiuse. Un’ipotesi che, sebbene inevitabile, ha portato giocatori e addetti ai lavori a interrogarsi su come cambierà il calcio in assenza di pubblico sugli spalti. Ad affrontare lo spinoso tema, durante un’intervista concessa ai microfoni del “Corriere Fiorentino”, è il numero 3 del club gigliato Igor.

“Il calcio senza pubblico è difficile da immaginare, non sarà facile abituarsi. Tornare a correre? E’ stato bellissimo, un po’ una sorta di “prima” liberazione. Certo, non è ancora tutto come prima, ma rivedere, seppur a distanza, qualche compagno e parte dello staff è stata una sensazione incredibile. Emozionante. Aspettando il resto. Ci piacerebbe tornare ad allenarci con intensità, ma siamo consapevoli che con la salute non si scherza. Per questo credo sia giusto rimetterci alle decisioni delle istituzioni”.

“Ho iniziato a giocare da esterno nella Spal anche se il mio ruolo in teoria sarebbe quello di centrale di sinistra. Penso di potermi adattare a più ruoli e questo è un vantaggio, poi deciderà il mister. Di certo a Firenze sono stato accolto benissimo, spero di ripagare la fiducia”.

Chiosa finale su Commisso e sugli obiettivi futuri: “Sin dal mio arrivo lui e la sua famiglia hanno mostrato tantissimo calore nei confronti della squadra, la sua voglia di crescere è un aiuto fondamentale. Qui alla Fiorentina c’è tutto per fare bene nel prossimo futuro. Nostra stagione? Prima della chiusura stavamo andando bene, eravamo in crescita ma non so dove possiamo arrivare».