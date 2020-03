Fiorentina, Commisso: “Coronavirus? 8-10 positivi gravitano intorno al mondo viola, vi spiego”

Il Coronavirus continua a piegare l’Italia, e non solo.

Mentre si aspetta una possibile data in cui possa riprendere il campionato, cittadini e calciatori sono costretti a rimanere isolati con l’obiettivo di aiutare il personale sanitario a contenere la diffusione del Covid-19. Tra questi anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Il patron viola si trova in America, dove la situazione, allo stato attuale, è migliore rispetto a quella registrata sul suolo italiano. Ciò nonostante, il presidente dell’azienda Mediacom, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport, l’inizio volontario della quarantena: “Sono chiuso in casa da 5 giorni, mio figlio è a Firenze chiuso in una stanza di hotel così come Joe Barone. Mi piacerebbe venire in Italia, ma non mi è stato concesso. Ho visto come si è aggravata la situazione e anche noi, tra membri dello staff e mogli dei calciatori, abbiamo un totale di 8-10 positivi che gravitano intorno al mondo Fiorentina. L’idea di una raccolta fondi nasce da questo, abbiamo raccolto già 400.000 euro e siamo molto felici di aiutare chi ne ha bisogno”.

Infine, parole al miele per Franck Ribery, che con una personale e non indifferente donazione in favore delle strutture ospedaliere di Firenze, sta dimostrando ancora una volta di essere un campione sia dentro che fuori dal campo: “Anche Franck come me ha trovato in questa città una seconda casa. Siamo stati accolti in modo meraviglioso e vogliamo ricambiare tutto questo affetto. La mia azienda Mediacom insieme ad altre qui in America si sta attivando per aiutare Firenze e i suoi ospedali”, ha concluso Commisso.

