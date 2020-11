Fiorentina-Benevento, Prandelli: “Sono molto deluso, serve personalità. C’è una cosa che mi preoccupa”

La viola perde in casa contro il Benevento.

Il match delle ore 12.30 tra Fiorentina e Benevento, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, è terminato 1-0 in favore dei campani grazie al gol di Imrpota (52′). Nel consueto post partita, il nuovo tecnico dei viola Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’incontro.

“Il mio ritorno passa in secondo piano. Sono molto deluso e amareggiato, devo cercare di capire molte cose. Alla prima difficoltà la squadra diventa timida e paurosa e questa cosa non va assolutamebte bene. Noi dobbiamo essere squadra anche nelle difficoltà, sono molto deluso. Ci sono aspettative alte e per reggere le aspetattive ci vuole molta personalità, ci vuole il coraggio di prendere iniziative e rischiare. Al momento c’è tanto lavoro da fare. Dobbiamo crescere. Mi preoccupa la fragilità di squadra, ma abbiamo tutto il tempo per migliorare. Non è un problema di numeri o di sistema di gioco, alla prima difficoltà ci perdiamo a livello metale e di aggressività e questa cosa va modificata. L’unica medicina è il lavoro, questa squadra deve diventare un gruppo in tutte le sue componenti“.

