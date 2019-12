Fiorentina, Barone: “Crediamo in Iachini. Esonero Montella? Scelta necessaria, la società…”

Inizia l’era Beppe Iachini per la Fiorentina.

Si prepara ad iniziare la sua nuova avventura sulla panchina della Viola, Beppe Iachini, subentrato all’esonerato Vincenzo Montella dopo un complicato avvio di stagione dei gigliati. Rientrato dagli Stati Uniti per stare vicino alla squadra in un momento tanto delicato, il dg della Fiorentina e braccio destro di Commisso Joe Barone, ha preso parola durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della formazione toscana.

“Abbiamo sentito Commisso due minuti fa che vi manda un saluto a tutti. Per prima cosa la Fiorentina vuole ringraziare Montella per la serietà e l’impegno. E’ stata una scelta dolorosa ma necessaria. Vogliamo rivedere la Fiorentina ammirata a inizio stagione. Serviva una svolta importante e abbiamo scelto Iachini perché è la persona giusta per rimanere legati ai nostri tifosi. I tifosi sono una cosa importante per noi. Giuseppe è uno che è legato alla tifoseria, allo stadio e alla città. Ha già vissuto anni bellissimi a Firenze. Sappiamo l’impegno che mette nel suo lavoro. Sappiamo che dobbiamo intervenire nel mercato per migliorare la rosa e ne parlerà Pradè. Abbiamo massima fiducia in Pradè e lo dico con la massima serietà. Abbiamo iniziato con 75 giocatori, abbiamo una rosa molto giovane e un progetto basato sulla crescita. Stiamo seguendo la strada giusta e abbiamo bisogno di pazienza da parte di tutti”.

Il dg della viola si è poi espresso sui motivi che hanno spinto la società ad affidare le redini della squadra a Beppe Iachini: “Se lo abbiamo scelto è perché crediamo in lui. Abbiamo una squadra capace, ci vogliono dei ritocchi. Domani parleremo di mercato e poi ci sono tante cose che con il suo staff dovrà valutare come migliorare questa squadra. Iachini fa parte del nostro percorso e siamo molto contenti che sia qui con noi”.

Infine, due battute sui progetti per lo scouting in Toscana: “A gennaio faremo l’annuncio del nuovo o nuovi responsabili del settore giovanile. Stiamo valutando sia il panorama toscano che per qiello nazionale. Vogliamo partire da qui per preparare il futuro. La Toscana per la Fiorentina è un mercato importante, il più importante che esiste. Siamo l’unica squadra toscana che gioca in Serie A e abbiamo un terreno molto ricco. Ci stiamo lavorando”.