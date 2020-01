Fiorentina-Atalanta, Percassi difende Gasperini: “La sua una risposta corretta, soprattutto dopo i tanti insulti. L’arbitro avrebbe dovuto…”

Delusione in casa Atalanta, ma non solo per la sconfitta subita in Coppa Italia, nella giornata di ieri, contro la Fiorentina.

Difatti, proprio durante il match valevole per gli ottavi di finale di Tim Cup la compagine degli orobici, e in particolare il tecnico Gian Piero Gasperini, sono stati presi di mira dai tifosi avversari con cori di ogni tipo, tanto da scatenare a fine gara l’ira del tecnico ex Inter e Palermo(Fiorentina-Atalanta, Gasperini: “Figlio di di p****a? Mia madre ha fatto la guerra e questi deficienti…”). A commentare quanto successo sugli spalti è stato il numero uno dei nerazzurri, Antonio Percassi che, intervistato a Tuttosport, che ha preso le parti del coach nato a Grugliasco: “Gasperini è stato bersaglio di cori disgustosi, incivili, insopportabili. La cosa è andata avanti per tutta la gara e chiaramente è stata ascoltata anche in tv. L’arbitro doveva sospendere la partita, come accade con gli ululati razzisti. Fosse successo a Bergamo, immagino cosa si sarebbe detto di Bergamo e dei bergamaschi“.

Infine Percassi ha concluso esprimendosi in merito allo sfogo dello stesso Gasperini a fine match: “Ha reagito nel modo giusto, al Franchi è stato toccato il fondo”.