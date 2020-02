Fiorentina-Atalanta, Iachini: “Basta discrezionalità sul VAR. Sfogo Commisso? Non temo ritorsioni arbitrali, le parole del presidente…”

“Insulti dei tifosi viola a Gaperini? Solo ironia, anche io vengo spesso insultato. Il Var deve essere usato, altrimenti che senso ha?. Se temo ripercussioni dopo lo sfogo di Commisso per l’arbitraggio con la Juve? No, non sono preoccupato. Penso che bisogna smorzare adesso gli animi, lo sfogo del presidente è stato generato dall’impressione per episodi che non sono stati valutati allo stesso modo e sono stati penalizzanti per la nostra squadra, adesso rientriamo nei binari giusti. Come noi allenatori analizziamo gli errori delle nostre squadre per migliorare, altrettanto farà Rizzoli con la squadra di arbitri. E’ vero che al di là degli episodi eclatanti come un rigore dato o no, possono essercene altri più piccoli, come un’ammonizione o un fallo fischiato, che possono in qualche modo indirizzare una partita. Io voglio continuare a pensare positivo e che certi errori vengono fatti in buona fede, perché solo così si può aiutare il calcio. Abbiamo un designatore molto preparato e io devo essere ottimista. L’errore può starci e dalla Var mi aspetto chiarezza. Purtroppo se al primo anno la tecnologia era servita a spegnere ogni polemica e a valutare ogni episodio, adesso mi pare che sia tornata la discrezionalità da parte degli arbitri. E allora dico che non bisogna tornare indietro, in antitesi con i principi della Var. Se ci sono delle regole, vanno rispettate ed applicate per tutti”.

L’allenatore si è poi espresso sul momento vissuto dall’Atalanta: “L’Atalanta è una squadra che affronti male, si conoscono da anni e sono forti sia fisicamente che tecnicamente. Hanno tanta qualità e attaccano sugli esterni. Giocano a memoria, non hanno ampi margini di crescita. Servirà una grande partita nelle due fasi e nell’intensità. Dobbiamo reggere il loro passo. Non dobbiamo avere un atteggiamento passivo”.

Chiosa finale sulla possibilità di schierare il tridente Chiesa-Vlahovic-Cutrone: “Ci stiamo lavorando ma non è detto che con tre attaccanti si possano fare più gol. Dobbiamo avere sempre equilibrio, stiamo studiando varie soluzioni. Per poter fare questo serve una condizione ottimale dei tre davanti e oltre a questo dobbiamo interpretare tutte le varie situazioni al meglio. Dagli interni ci centrocampo mi aspetto tanti gol, dobbiamo attaccare con i tempi giusti. Stiamo curando i dettagli”.