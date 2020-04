Fiorentina, a tutto Iachini: “Chiesa come Dybala, con Federico grande feeling. Ripresa campionato? Ho un sogno nel cassetto”

Questo il pensiero di Beppe Iachini in merito all’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’intera popolazione mondiale. Il tecnico della Fiorentina, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha poi parlato dell’ipotesi di riprendere nuovamente il campionato: “La priorità è la salute. Muoiono ancora tante persone, è difficile pensare al calcio. La decisione spetta alle figure competenti e noi ci adegueremo“.

“Questo è un virus nuovo, nessuno lo conosce. Per fortuna, Vlahovic, Cutrone e Pezzella non hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. Ora finalmente sono tutti e tre negativi“.

Il club viola ha grandi progetti e Iachini è in continuo contatto col presidente Rocco Commisso: “Ci sentiamo spesso con il presidente e anche con Barone e Pradè. Parliamo soprattutto della nostra salute. Ci sarà tempo per discutere del mio futuro. Ho sempre detto che per me allenare la Fiorentina è un sogno, non è come allenare da qualche altra parte per il mio legame profondo con Firenze, con i fiorentini e con la Fiorentina“.

Uno dei gioielli più importanti in organico a disposizione del tecnico marchigiano è Chiesa: “Con Federico quando ci siamo conosciuti sono bastate due parole. Abbiamo avuto subito un ottimo feeling. Lui è un ragazzo d’oro sia sul piano umano che su quello professionale. Ed è un grandissimo calciatore. Il futuro è dalla sua parte. Sono felice che sia tornato nuovamente a sorridere e a fare prestazioni importanti. E sono contento che da parte sua emerga una gran voglia di continuare insieme“.

Per Iachini Chiesa per certi versi può essere paragonato a Dybala: “Sul piano della vivacità, della velocità, della tecnica in velocità e della pericolosità sicura mente si. Probabilmente Dybala è più attaccante ma Federico sta lavorando per poter essere determinante anche in quella zona del campo. Come dimostrano i gol e le occasioni che sta avendo ultimamente“.