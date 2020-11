Fiorentina, 5 nazionali non rispettano la bolla: aperta un’indagine

Indagine aperta sulla Fiorentina.

La Procura Federale ha aperto un’inchiesta per quanto riguarda la regola infranta da alcuni calciatori del club viola. Cinque giocatori della Fiorentina, infatti, hanno infranto la bolla d’isolamento a inizio settimana per partire e raggiungere la prorpia Nazionale di appartenenza. Sono Milenkovic, Vlahovic, Martinez Quarta, Amrabat e Caceres ada ver lasciato Firenze senza il via libera delle Asl competenti. La Fiorentina, dunque, come riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, ha segnalato il caso alla Procura Federale.

