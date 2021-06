Finale PlayOff Serie C, Padova-Alessandria 0-0: tutto rinviato al ritorno

Padova ed Alessandria non vanno oltre lo zero a zero

⚽️

Zero a zero, è questo il risultato del match valido per la finale d'andata dei play off di Serie C.

Pareggio a reti bianche per biancoscudati e grigi. Tutto rinviato, dunque, al ritorno che verrà giocato in Piemonte giovedì 17 giugno al medesimo orario allo stadio "Giuseppe Moccagatta".

CHI VA IN SERIE B IN CASO DI PARITA' NELLA DOPPIA SFIDA?

Domanda ricorrente e gettonata la quale risposta è più semplice del previsto: nessuna delle due. Il piazzamento in classifica al termine della regolar season è, infatti, ininfluente sulle sorti della promozione finale in Serie B.

Qualora le due sfide dovessero terminare entrambe in parità o con numero di gol fatti e subiti identico, si andrebbero a disputare i canonici tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso del persistere della parità.