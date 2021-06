Finale PlayOff Serie C, chi in Serie B tra Padova e Alessandria? Ecco il regolamento

La doppia sfida tra Padova ed Alessandria decreterà l'ultima compagine che si aggregherà al campionato cadetto

L'andata della finalissima dei play off di Serie C è in programma per domenica 13 giugno alle ore 18.00 (partita in corso) allo stadio "Euganeo" di Padova. Il ritorno verrà giocato in Piemonte giovedì 17 giugno al medesimo orario allo stadio "Giuseppe Moccagatta".