Finale Champions League, Ceferin sul cambio sede: “Privare l’accesso ai tifosi non era un’opzione”

La finale di Champions League cambia ufficialmente sede.

E’ ufficiale: si disputerà a Porto la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, in programma il prossimo 29 maggio. Cambia dunque la sede dell’atto conclusivo del massimo torneo continentale. Una decisione, quella della UEFA, spiegata anche dal presidente Aleksander Ceferin.

“Penso che possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che speriamo di non vivere mai più un anno come quello che abbiamo appena vissuto. I tifosi hanno dovuto soffrire per più di dodici mesi senza la possibilità di vedere le loro squadre dal vivo e raggiungere una finale di Champions League è l’apice del calcio per club. Privare quei tifosi della possibilità di vedere la partita dal vivo non era un’opzione e sono lieto che questo compromesso sia stato trovato”.