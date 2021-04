Filippi: “Tutto sulle condizioni di Almici e Floriano. Lucca? Ecco quando tornerà a disposizione”

Parola a Giacomo Filippi.

Palermo, il talento freezato di Silipo: la stagione in salita del gioiello scuola Roma. Un jolly per Filippi in chiave playoff

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra la franchigia rosanero e la Cavese. La partita andrà in scena domani alle ore 17.30 allo Stadio Renzo Barbera e in palio ci saranno punti pesanti in chiave play off. Raggiungere il miglior posizionamento di classifica possibile consentirebbe alla compagine del patron Dario Mirri di affrontare il ginepraio delle fasi finali con un vantaggio tangibile rispetto alle inseguitrici. Di seguito, le dichiarazioni di mister Filippi.

“L’infortunio di Almici? Alberto è importante per la nostra squadra e per il nostro sistema di gioco, abbiamo intensificato il lavoro e le cure per tutti gli infortunati così da poterli recuperare per i playoff. Il suo infortunio preoccupa un po’ di più, speriamo di poterlo riavere quando saremo a buon punto con i playoff. Lucca? È più avanti e desta meno preoccupazioni, contiamo già di averlo a disposizione per la sfida contro la Virtus Francavilla. Floriano? Domani schiererò la migliore formazione per battere la Cavese, per noi è il match decisivo dell’anno. Bisogna portare a casa in qualsiasi modo i tre punti. Roberto sta bene, a Bari ha avuto un piccolo fastidio e non ha voluto rischiare di proseguire la gara. Per domani è a disposizione e può essere della partita. Ci saranno squadre che faranno calcoli? Non sono abituato a farli, l’unico obiettivo è quello di vincere le ultime due gare“.

LIVE Palermo-Cavese, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta su Mediagol.it