Filippi: “Oggi siamo squadra, daremo tutto per compiere l’impresa. Saraniti dal 1′? Vi dico che…”

I rosanero affronteranno il team targato Braglia alle ore 17.30 tre le mura amiche del Renzo Barbera. Serviranno compattezza, lucidità e garra per portare a casa la gara che consentirebbe al Palermo di giocare il ritorno mercoledì allo stadio Partenio senza abbassare la guardia ma con più tranquillità. Alla vigilia della partita valida per il terzo turno dei playoff di Serie C è intervenuto in mixed zone il coach rosanero, Giacomo Filippi, che si è detto consapevole del peso specifico che ha il match per il raggiungimento del proprio obiettivo.

“Saraniti? Sarà della partita, poi vedremo se partirà dal 1′ o entrerà a partita in corso. Il Palermo ha un futuro roseo perchè ha tanti giovani di prospettiva nel proprio organico. Tanti calciatori molto giovani e altri nel pieno della maturità che possono esprimere un potenziale non indifferente. Oggi siamo una squadra e reagiamo alle difficoltà, i ragazzi giocano per un obiettivo e per un risultato. La crescita dunque è stata esponenziale. Lucca e Rauti out? Avrei preferito avere tutti a disposizione, avere più soluzioni ti dà la possibilità di cambiare in corso o di reinterpretare i moduli di gioco. Chi ha preso il loro posto ha però dimostrato tanto. Noi ad Avellino giocammo un’ottima gara, siamo stati sfortunati nell’episodio del gol. Abbiamo guardato tutto quello che serviva studiando a fondo gli irpini, adesso aspettiamo domani per giocarci questa doppia sfida a testa alta. Braglia? Conoscendolo direi che è stato molto contenuto (ride ndr), è normale che tutti gli allenatori e tutte le squadre puntino all’obiettivo. Dobbiamo dare tutto per compiere quest’impresa”.

