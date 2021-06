Filippi: “L’organico va completato. Vi svelo i miei punti fermi”

Le dichiarazioni del coach del Palermo, Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa

"Dobbiamo completare l'organico cercando di essere competitivi numericamente in tutti i reparti. Andremo a completare il mosaico con due elementi per ruolo. Poi questa scelta sarà fatta nella maniera migliore per non avere sorprese poco gradite nel corso degli anni. Saremo bravi e meticolosi nella scelta di questi elementi. Dobbiamo trovare soluzioni che possono migliorare la nostra metodologia di lavoro. Bisogna monitorare molto le sedute di lavoro ed il gruppo. Il lavoro dello staff è complesso ma abbiamo tanta voglia di fare bene e cercheremo di trovare ogni cosa che può portare dei benefici alla squadra. I punti fermi della squadra sono i giocatori che sono sotto contratto e che hanno dato una base solida a questo Palermo nella parte finale del campionato: Accardi, Valente, Luperini, Silipo, Pelagotti, Lancini, Doda ecc. Su questa base solida che compone 3/4 dell'organico possiamo lavorare e portarci avanti. La rosa verrà completata e già il direttore sa cosa deve fare. Abbiamo condiviso obiettivi e programma che sarà composto di lavoro, sacrificio e sofferenza".