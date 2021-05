Filippi: “La mia sul sorteggio. Saraniti? Con questo atteggiamento sarà determinante”. Su Crivello, Martin e Santana…

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Avellino.

I rosanero affronteranno il team targato Braglia alle ore 17.30 tre le mura amiche del Renzo Barbera. Serviranno compattezza, lucidità e garra per portare a casa la gara che consentirebbe al Palermo di giocare il ritorno mercoledì allo stadio Partenio senza abbassare la guardia ma con più tranquillità. Alla vigilia della partita valida per il terzo turno dei playoff di Serie C è intervenuto in mixed zone il coach rosanero, Giacomo Filippi, che si è soffermato sul sorteggio e non solo.

“Sorteggio? Anche noi avremmo voluto evitare una squadra blasonata come l’Avellino, ma direi che tutti gli organici sono importanti. Sarà il campo a dire chi ha lavorato meglio. Santana? Così come Floriano, andranno dosati sia in allenamento che in partita anche se non hanno mai saltato una seduta. A volte siamo noi a fermarli, se fosse per loro giocherebbero sempre. Sembra semplice dire ai ragazzi di migliorare nella lettura della partita, ma credo che abbiamo fatto dei passi avanti. Saraniti? Con questo atteggiamento può essere solo determinante, è stato proprio lui a mettersi a disposizione della squadra. Crivello e Martin? Si stanno allenando bene e danno sempre il loro contributo, poi l’allenatore deve fare delle scelte perchè ne vanno in campo sol 11 più le cinque sostituzioni. Al momento altri giocatori mi danno più garanzie altrimenti non avrei alcuna ragione per non farli giocare”.

