Filippi: “Juve Stabia? Un’ottima squadra, ma l’abbiamo preparata nel modo giusto. Ecco le condizioni di Saraniti”

Poche ore e sarà Palermo-Juve Stabia.

LIVE Palermo-Juve Stabia, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta su Mediagol.it

La compagine guidata da Giacomo Filippi a caccia di conferme e punti pesanti. Il derby siciliano giocato e vinto contro il Catania di Giuseppe Raffaele ha portato non poco entusiasmo in seno allo spogliatoio del Renzo Barbera, adesso però arriva un test importante per la squadra del patron Dario Mirri. Domani alle ore 15.00 andrà infatti in scena Palermo-Juve Stabia e potrebbe essere fondamentale continuare a racimolare punti in vista del rush finale del girone C di Serie C. La franchigia campana guidata da Pasquale Pedalino è al momento davanti al Palermo in classifica ma di una sola lunghezza e lo stesso Filippi, intervenuto nella rituale conferenza stampa pre match, ha analizzato i diversi aspetti tattici, tecnici e motivazionali che potrebbero farla da padrone sul manto erboso del Renzo Barbera. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Saraniti ha avuto due giorni fa un lieve fastidio, ha provato ad essere disponibile contro la Juve Stabia ma non ci sarà. Ha un’elongazione al polpaccio e tornerà la prossima settimana. Juve Stabia? Un’ottima squadra allenata molto bene, ha fatto una buona campagna acquisti che gioca un buon calcio. Fuori casa fa molto male quando riparte e ha giocatori validi in mezzo al campo, l’abbiamo preparata nel modo giusto sapendo di affrontare una delle squadre più forti del campionato”.

