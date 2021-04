Filippi: “Bari? Per noi come una finale, dobbiamo fare punti. La mia su Marong. Peretti e Lancini…”

Parola a Giacomo Filippi.

LIVE Bari-Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo – nel corso della consueta conferenza stampa pre match – si è espresso circa i temi caldi dell’ambiente rosanero. Giacomo Filippi ha analizzato l’imminente impegno di Serie C contro il Bari guidato da Massimo Carrera. La sfida tra i Galletti e la franchigia siciliana sarà di fondamentale importanza per il prosieguo della corrente stagione agonistica rosanero, giunta ormai al rush finale. In particolare, il Palermo è a caccia di punti per staccare ufficialmente il pass per i play off di Serie C. Di seguito, le dichiarazioni di Giacomo Filippi.

“Bari? La partita di domani è una finale all’ultimo sangue per noi: dobbiamo fare punti e scalare il più possibile la classifica. La squadra sta bene e deve ripetere le stesse prestazioni offerte contro Vibonese e Foggia. Non dobbiamo stravolgere il nostro modo di giocare, daremo un occhio agli avversarsi ma voglio che i miei lavorino sulle certezze. Marong? Sta lavorando molto bene e anche contro il Foggia ha giocato una partita di sostanza. Un ragazzo attento che ci mette l’anima, vuole arrivare e domani potrebbe anche essere della partita. La difesa? Abbiamo le giuste alternative in mezzo: Peretti o Lancini, Marconi lo preferisco sulla sinistra dove ho provato anche Crivello. Marong e Peretti hanno offerto prestazioni interessanti, c’è anche Lancini e quindi direi che dietro non abbiamo difficoltà“.