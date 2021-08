FIGC, Gravina: “Pronti ad accogliere calciatori afgani a Coverciano”

Il numero uno della FIGC ha raccolto l'appello per un intervento della Federazione Italiana Giuoco Calcio in favore delle calciatrici afgane

“La Figc è pronta a scendere in campo, offrendo la propria disponibilità ad accogliere, presso il Centro tecnico federale di Coverciano, calciatrici e calciatori che dovessero ottenere rifugio nel nostro Paese”.

A dirlo è il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina , raccogliendo l’appello del quotidiano Tuttosport “in favore delle calciatrici afghane la cui vita oggi è messa in pericolo per il solo fatto di voler praticare lo sport più bello del mondo“.

“Il precipitare della situazione in Afghanistan - ha ammesso Gravina - è sotto gli occhi di tutti. Anche nel mondo del calcio siamo comprensibilmente scossi e preoccupati, ma la frustrazione per la manifesta impotenza dei primi giorni deve lasciare il posto alla ferma volontà di intervento per provare a porre rimedio almeno alle situazioni più gravi”.